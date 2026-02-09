سازمان امنیت ملی عراق از صدور حکم اعدام برای متهم به ترور محمد باقر صدر خبر داد

حکم اعدام متهم به ترور محمد باقر صدر پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد

2 ساعت پیش

سازمان امنیت ملی عراق اعلام کرد حکم اعدام سعدون صبری قیسی به اتهام «جنایت‌های سنگین علیه بشریت» صادر شده است. در بیانیه‌ی این نهاد آمده اجرای حکم پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.

سازمان امنیت ملی عراق روز دوشنبه ۹ فوریهٔ ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حکم اعدام سعدون صبری قیسی صادر شده است.

بر اساس این بیانیه، این حکم پس از پیگیری‌ها و تحقیقات اطلاعاتیِ سازمان امنیت ملی عراق صادر شده و اجرای آن منوط به طی‌ شدن کاملِ روندهای قانونی خواهد بود.

سازمان امنیت ملی عراق اعلام کرد سعدون صبری قیسی به ارتکاب «جنایت‌های سنگین علیه بشریت» محکوم شده است؛ اتهام‌هایی که بنا بر بیانیه، شامل نقش داشتن در ترور سید محمد باقر صدر، شماری از اعضای خانواده‌ی حکیم و تعدادی از شهروندان غیرنظامی است.