کشاورزان اقلیم کوردستان از مجلس عراق خواستند برای پرداخت مطالبات مالی به تعویق افتاده آنها اقدام کند
اربیل (کوردستان۲۴) – کشاورزان اقلیم کوردستان، میگویند که هشت ماه از تحویل محصول گندم آنها به بغداد میگذرد و هنوز بهای آن و مطالبات مالی خود را دریافت نکردهاند. این در حالی است که کشاورزان مرکز و جنوب عراق، بیشتر مطالبات خود را دریافت کردهاند.
گزارشها نشان میدهند که دولت فدرال سالهاست در پرداخت مطالبات مالی کشاورزان اقلیم کوردستان سهلانگاری میکند و این کشاورزان را ناچار کرده است که برای گرفتن حق خود به بغداد بروند و با برگزاری گردهمایی در مقابل مجلس نمایندگان، خواستار احقاق حق شوند.
گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد اعلام کرد: به دلیل به تعویق افتادن مطالبات مالی سال ۲۰۲۵، شماری از کشاورزان اقلیم کوردستان به مجلس نمایندگان عراق رفتهاند و از فراکسیونهای کوردستانی خواستهاند که جهات مربوطه را از وضعیت آنها مطلع کنند.
کشاورزان میگویند که مدت ۸ ماه است بهای گندم تحویلشده به بغداد، به آنها پرداخت نشده است که برابر است با ۲۰۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دینار. آنها از نمایندگان مجلس خواستهاند که وزیر بازرگانی عراق را تحت فشار قرار دهند تا با پرداخت ۵۰۰ میلیارد دینار، خسارات وارده در اثر به تعویق افتادن مطالبات مالی آنها را جبران کند.
یکی از کشاورزان شرکتکننده در گردهمایی، به کوردستان۲۴ گفت:«کشاورزان جنوب و مرکز عراق مدتها پیش بهای گندم خود را دریافت کردهاند و ۷۸٪ مطالبات مالی آنها پرداخت شده است، اما به کشاورزان اقلیم کوردستان فقط ۲۵٪ پرداخت شده است. این یک تبعیض آشکار است.»
بر پایه گزارش، پیش از این تعدادی از کشاورزان کورد با طیف سامی، وزیر دارایی عراق دیدار کردهاند و خواستار مطالبات مالی خود از وی شدهاند، او دلیل عدم پرداخت مطالبات را (نبود نقدینگی) اعلام کرده است. این در حالی است که در سایر نقاط عراق روند پرداخت مطالبات کشاورزان، ادامه دارد.
ب.ن