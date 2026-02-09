پرزیدنت بارزانی با کمیته رهبری ا.ن.ک.س دیدار کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی با کمیته رهبری شورای میهنی کورد در سوریه (ا.ن.ک.س)، خبر داد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد «روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶ در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی با کمیته رهبری ا.ن.ک.س، دیدار کرد.»
بر پایه بیانیه «در این دیدار درباره اوضاع سیاسی و آخرین پیشامدهای سوریه گفتوگو شد و ضرورت اتحاد جریانهای کورد در مراحل آینده مورد توجه قرار گرفت. همچنین برای حل مسائل بر مذاکره و گفتوگو، تاکید شد.»
ب.ن