پرزیدنت بارزانی با کمیته رهبری ا.ن.ک.س دیدار کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی با کمیته رهبری شورای میهنی کورد در سوریه (ا.ن.ک.س)، خبر داد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد «روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶ در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی با کمیته رهبری ا.ن.ک.س، دیدار کرد.»

بر پایه بیانیه «در این دیدار درباره اوضاع سیاسی و آخرین پیشامدهای سوریه گفت‌وگو شد و ضرورت اتحاد جریان‌های کورد در مراحل آینده مورد توجه قرار گرفت. همچنین برای حل مسائل بر مذاکره و گفت‌وگو، تاکید شد.»

ب.ن