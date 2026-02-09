30 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که بر پایه توافق با دولت موقت آن کشور، نهادهای مدیریت خودگردان در نهادهای دولت ادغام می‌شوند و در ساختار آنها تغییر ایجاد می‌شود. او اطمینان داد که حقوق آوارگان عفرین و سَریکانی حفظ شود.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در یک نشست وسیع با مردم حسکه و آوارگان مناطق سَریکانی و عفرین، جزئیات توافق ۲۹ ژانویه با دولت دمشق را مورد توجه قرار داد.

عبدی گفت که تمام نهادهای وابسته به مدیریت خودگردان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما طی روندی با نهادهای دولت ادغام می‌شوند.

بر پایه توافق، وزارت‌ها و سازمان‌های فعلی به اداره کل تغییر می‌یابند و مجددا سازماندهی خواهند شد.

فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک در خصوص گذرگاه‌های مرزی هم گفت که گذرگاه مرزی سیمالکا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما برای نظارت بر امور گذرگاه، دفتر نمایندگی دولت موقت در آن افتتاح می‌شود.

وی در خصوص ادغام نیروهای نظامی هم گفت که در مرحله اول یک لشکر نیروهای سوریه دموکراتیک در شهر حسکه مستقر خواهد شد و نیروهای دیگر هم بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید در سایر مناطق توزیع می‌شوند. این در چارچوب توافق و به منظور تنظیم وضعیت امنیتی منطقه انجام می‌شود.

توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت موقت سوریه، یک نقطه عطف تاریخی در آن کشور دانسته می‌شود. توافقی که پس از درگیری و تنش‌های شدید بین دو طرف حاصل شد و بر اساس آن نهادهای نظامی و غیرنظامی تحت مدیریت کوردها در دولت سوریه ادغام می‌شوند و کوردها هم در مدیریت کشور مشارکت خواهند داشت.

ب.ن