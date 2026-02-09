بنیاد خیریه بارزانی کمکهای بشردوستانه وزارت دارایی و اقتصاد را به غرب کوردستان ارسال کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، در چارچوب ارائه کمکهای بشردوستانه به غرب کوردستان، یک کاروان دیگر از کمکهای وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان را که متشکل از ۲۹ کامیون باری بود، به غرب کوردستان ارسال کرد.
محمد مهدی، نماینده بنیاد خیریه بارزانی در زاخو، اعلام کرد که این کمکها توسط وزارت دارایی و اقتصاد تامین شدهاند و کمکهای بهداشتی، دارو، خوراک، نیازهای اولیه و نیازهای اصلی روزانه مردم را شامل میشوند.
این در حالی است که مردم منطقه نیاز مبرم به کمکها و ارائه خدمات اساسی دارند.
بر پایه آمار رسمی، بنیاد خیریه بارزانی، تاکنون ۳۹۶ کامیون باری حامل کمکهای بشردوستانه به غرب کوردستان ارسال کرده و بیش از ۳۳۲ هزار لیتر سوخت و صدها تن خوراک و خدمات بهداشتی برای غرب کوردستان تامین کرده است.
همچنین بیش از ۱۵ هزار نفر از این کمکها بهره گرفتهاند.
بنیاد خیریه بارزانی پیش از این نیز در شرایط دشوار به مردم و مناطق آسیبدیده، از جمله در بخشهای دیگر کوردستان کمکرسانی کرده است.
