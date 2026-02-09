کمبود سوخت، به‌ویژه بنزین، در استان ذی‌قار باعث ایجاد اختلال جدی در حمل‌ونقل و معیشت مردم شده است

1 ساعت پیش

کاهش عرضه‌ی سوخت در استان ذی‌قار، به‌خصوص بنزین، طی روزهای اخیر پیامدهای منفی گسترده‌ای بر زندگی شهروندان و بخش حمل‌ونقل بر جای گذاشته است. در پی این وضعیت، صف‌های طولانی و ازدحام چشمگیر در برابر جایگاه‌های سوخت شکل گرفته است.

بسیاری از ساکنان این استان برای تأمین معاش روزانه‌ی خود به فعالیت در بخش حمل‌ونقل وابسته‌اند و کمبود بنزین فشار اقتصادی مضاعفی بر آنان وارد کرده است. رانندگان تاکسی و مالکان خودروهای شخصی از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

مقام‌های محلی ذی‌قار اعلام کرده‌اند ریشه‌ی بحران به کاهش قابل توجه سهمیه‌ی اختصاص‌یافته به این استان بازمی‌گردد. به گفته‌ی مسئولان، میزان سوخت تحویلی حتی به کمتر از نیمی از نیاز واقعی رسیده و همین مسئله پاسخ‌گویی به تقاضای شهروندان را با دشواری روبه‌رو کرده است. آنان تأکید کرده‌اند در تماس مستمر با نهادهای مرتبط هستند تا راه‌حلی فوری برای این مشکل پیدا شود.

ویسام علی، یکی از شهروندان ذی‌قار، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد کمبود بنزین در شهر ناصریه به‌شدت محسوس است و ازدحام تنها به جایگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مسیرهای بیرون‌شهری نیز با ترافیک سنگین روبه‌رو شده‌اند.

یکی دیگر از ساکنان این استان نیز با انتقاد از شرایط موجود گفت شهروندان درک روشنی از دلایل تداوم بحران ندارند و فشارهای معیشتی رو به افزایش است.

احمد سلیم، سخنگوی شورای استان ذی‌قار و عضو کمیته‌ی انرژی، اعلام کرد پس از ممنوعیت واردات بنزین، این استان به‌طور کامل به سهمیه‌ی تأمین‌شده از بصره وابسته شده است. به گفته‌ی او، روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار لیتر از سهمیه‌ی مورد نیاز کاهش یافته و همین امر به بروز بحران فعلی انجامیده است. وی افزود کمیته‌ای ویژه برای پیگیری موضوع تشکیل شده و تلاش‌ها برای حل مشکل در کوتاه‌ترین زمان ادامه دارد.

در حالی که شهروندان با دشواری‌های روزافزون اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحران بنزین در ذی‌قار به آزمونی جدی برای نهادهای مسئول تبدیل شده است؛ نهادی که باید بتواند از شدت فشار بر مردم بکاهد و ثبات را به بازار سوخت بازگرداند.