اردوغان وزرای جدید کشور و دادگستری ترکیه را منصوب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیسجمهور ترکیه، فرمان انتصاب وزیر جدید کشور و وزیر جدید دادگستری را امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولیِ ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور آن کشور با صدور فرمانی وزیر جدید کشور و وزیر جدید دادگستری را منصوب کرد.
خبرگزاری آناتولی، بدون اشاره به دلیل این تغییرات، اعلام کرده است که به فرمان رئیسجمهور، آکین گورلک، دادستان استانبول، جایگزین یلماز تونچ، وزیر سابق دادگستری و مصطفی چیفتچی، استاندار ارزروم، جایگزین علی یرلیکایا، وزیر سابق کشور شدهاند.
وزرای سابق از سمتهای خود استعفا دادهاند.
