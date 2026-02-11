سئول میگوید کیم جونگ اون دخترش را به عنوان جانشین معرفی میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – یک نماینده مجلس کره جنوبی، امروز پنجشنبه ۱۲ فوریه، پس از جلسه توجیهی سازمان اطلاعاتی سئول، گفت که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیش از کنگره مهم حزب، دخترش را به عنوان وارث احتمالی معرفی کرده است.
خانواده کیم دهههاست که بر کره شمالی حکومت میکنند.
جو آئه، دختر نوجوان کیم، مدتهاست که به عنوان جانشین دیده میشود، تصوری که با حضور مستمر او در محافل مهم تشدید شده است.
لی سونگ-کوئون، نماینده مجلس، پس از جلسه توجیهی پارلمانی با سازمان اطلاعات سئول، گفت که سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی، اعلام کرد که جو آئه، اکنون به وضوح "به عنوان جانشین تعیین شده است."
وی به خبرنگاران گفت که این ارزیابی "با در نظر گرفتن طیف وسیعی از شرایط - از جمله حضور عمومی فزاینده و برجسته او در رویدادهای رسمی" انجام شده است.
سازمان اطلاعات کره جنوبی، سال گذشته اعلام کرد که به نظر میرسد جو آئه پس از همراهی کیم در یک سفر مهم به پکن، جانشین بعدی باشد.
عکسهایی که پیش از یک کنگره سیاسی مهم در کره شمالی در این ماه منتشر شد، این تصور را تقویت کرد.
رسانههای دولتی در ماه ژانویه، جو آئه را در حال ادای احترام در کنار پدرش در کاخ خورشید کومسوسان، جایی که اجساد کیم ایل سونگ، بنیانگذار کشور و کیم جونگ ایل، حاکم نسل دوم، در کاخ قرار دارند، نشان دادند.
قرار است پیونگ یانگ در پایان فوریه، یک کنگره حزبی مهم - بزرگترین رویداد سیاسی خود – را برگزار کند که انتظار میرود در آن سیاست خارجی، راهبرد جنگ و جاهطلبیهای هستهای خود را برای پنج سال آینده، ترسیم کند.
تحلیلگران گفتهاند که جو آئه میتواند به عنوان دبیر اول کمیته مرکزی، دومین مقام قدرتمند در حزب کارگران حاکم کره شمالی، انتخاب شود.
جو آئه در سال ۲۰۲۲، زمانی که پدرش را در حین پرتاب موشک بالستیک بین قارهای همراهی میکرد، به طور عمومی به جهان معرفی شد.
رسانههای دولتی کره شمالی از آن زمان از او به عنوان «فرزند عزیز» و « هیانگدو/ شخصیت بزرگ هدایتگر» یاد کردهاند، اصطلاحی که معمولا برای رهبران ارشد و جانشینان آنها در نظر گرفته میشود.
ایافپی/ب.ن