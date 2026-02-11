تمرینات مشترک نیروی پیشمرگ و نیروهای آمریکا

24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سرکنسولگری آمریکا در اربیل، از تمرینات مشترک نیروی پیشمرگ با گروه نظامی ایالات متحده خبر داد و بر مشارکت پایدار با اقلیم کوردستان تاکید کرد.

سرکنسولگری ایالات متحده آمریکا در اربیل، امروز پنجشنبه ۱۲ فوریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از واحد تشخیص مواد منفجره K9، وابسته به وزارت پیشمرگ، برای انجام تمرینات مشترک با دفتر امنیت منطقه‌ای و گروه نظامی ایالات متحده در عراق، استقبال کرده است.

بیانیه تاکید کرده است:«این همکاری با نزدیک شدن به ۲۵۰مین سالگرد استقلال آمریکا (Freedom 250) در ماه ژوئیه، نمونه‌ای از ارزش‌های مشترک امنیتی و مشارکت است، که تعامل جهانی ما را در مدت ۲۵۰ سال گذشته تعریف کرده است، از جمله مشارکت پایدار ما با اقلیم کوردستان_عراق و نیروهای پیشمرگ دولت اقلیم کوردستان.»

