2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا در حمایت از غرب کوردستان، می‌گوید که پارلمان اروپا به طور اخص از غرب کوردستان حمایت کرده است، اما این حمایت برای تمام بخش‌های کوردستان بااهمیت است.

پنجشنبه ۱۲ فوریه، دلاور آژگه‌ای، نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت: درست است که قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با غرب کوردستان صادر شده است، اما به طور کلی برای مردم کورد در تمام بخش‌های کوردستان بسیار بااهمیت است. این اعلام حمایت، یک اقدام مهم است زیرا قطعنامه با رای ۲۷ کشور صادر شده است.

وی افزود: به غیر از قطعنامه صادر شده، در نشست‌هایی که در دو روز گذشته برگزار شدند، ۲۲ نماینده اتحادیه اروپا با دقت بسیار و با جدیت درباره حقوق مردم کورد و حفاظت و حمایت از آنها صحبت کردند. بنابراین می‌توان گفت:«مردم کورد حداقل در اروپا دوستان و حامیان بسیاری دارد.»

نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، گفت: در قطعنامه با صراحت بسیار به نقش آمریکا، فرانسه و اقلیم کوردستان در حل مسائل سوریه در راستای توقف جنگ و به هم نزدیک کردن طرف‌های درگیر و بازگشت به مذاکره، اشاره شده است.

آژگه‌ای گفت: اقلیم کوردستان در حل مسائل سوریه و غرب کوردستان و برقراری امنیت و ثبات، قدرت دیپلماسی خود را نشان داد، به گونه‌ای که احتمالا برخی از کشورهای مستقل از این قدرت برخوردار نباشند.

نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، تاکید کرد: طرح‌های بشردوستانه‌ای که توسط سازمان‌های اروپایی و جامعه مدنی در سوریه اجرا می‌شوند، باید غرب کوردستان را هم شامل شوند. پیش از این اتحادیه اروپا حدود ۶۲۰ میلیون یورو برای کمک به سوریه در نظر گرفته است، اما به این تصمیم انتقاد شد، زیرا به باور برخی نباید کمک‌‌ها بدون هیچ شرطی ارائه شوند.

ب.ن