18 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ریاست اقلیم کوردستان، از دیدار نچیروان بارزانی و نخست‌وزیر لبنان، در حاشیه اجلاس مونیخ خبر داد.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در حاشیه اجلاس مونیخ با نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان دیدار کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار، روابط عراق و اقلیم کوردستان با لبنان و آخرین پیشامدهای مربوط به اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه بررسی شده‌اند و دو طرف بر تحکیم همکاری در حوزه‌های مختلف تاکید کرده‌اند، به خصوص در زمینه‌هایی که مرتبط با منافع مشترک هستند.

در بخش دیگری از این دیدار اهمیت حفظ آرامش و ثبات در خاورمیانه مورد گفت‌وگو قرار گرفت و درباره پیامدهای ناآرامی‌ها بر وضعیت انسانی و اقتصادی منطقه تبادل نظر شد.