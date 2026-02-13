کرملین میگوید «هفته آینده» مذاکرات اوکراین برگزار میشود
اربیل (کوردستان۲۴) – روسیه، امروز جمعه ۱۳ فوریه، اعلام کرد که هفته آینده دور جدیدی از مذاکرات با مقامات آمریکایی و اوکراینی که به دنبال میانجیگری برای پایان دادن به جنگ چهار ساله هستند، برگزار خواهد شد.
دو دور قبلی مذاکرات با میانجیگری آمریکا در ابوظبی به موفقیتی منجر نشده است و مسکو و کییف همچنان بر سر موضوع کلیدی قلمرو، اختلاف نظر دارند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا جلسه جدیدی برنامهریزی شده است یا خیر، به خبرنگاران، از جمله خبرگزاری فرانسه، گفت: «توافقی وجود دارد که این مذاکرات واقعا هفته آینده برگزار شود. ما در مورد محل و تاریخ آن به شما اطلاع خواهیم داد.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تلاش برای پایان دادن به درگیری است، که در فوریه 2022 با آغاز حمله نظامی تمام عیار روسیه آغاز شد.
مسکو بر خواستههای خود مبنی بر کسب امتیازات ارضی و سیاسی گسترده از اوکراین اصرار میورزد، اما کیيف آن را رد میکند.
روسیه برای خروج اوکراین از منطقه دونتسک شرقی - که حدود یک پنجم آن هنوز تحت کنترل نیروهای کییف است - فشار میآورد.
اوکراین عقبنشینی یکجانبه را رد کرده و خواستار تضمینهای امنیتی قوی از سوی غرب برای جلوگیری از آغاز مجدد حملات روسیه پس از هرگونه آتشبس است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اوایل این هفته گفت که پیشنهاد ایالات متحده برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات در میامی در هفته آینده را پذیرفته است.
صدها هزار سرباز و دهها هزار غیرنظامی در این درگیری چهار ساله که مرگبارترین درگیری در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، کشته شدهاند.
روسیه حدود یک پنجم خاک اوکراین را اشغال کرده است، از جمله شبه جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ تصرف کرد و مناطقی که جداییطلبان تحت حمایت مسکو قبل از سال ۲۰۲۲ تصرف کرده بودند.
ایافپی/ب.ن