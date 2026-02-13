تاکید نچیروان بارزانی و مشاور امنیت ملی بریتانیا بر تقویت هماهنگی برای رویارویی با تروریسم

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان با مشاور امنیت ملی بریتانیا دیدار کرد و آخرین تحولات امنیتی و سیاسی عراق و منطقه را بررسی کردند.

ریاست اقلیم کوردستان، اعلام کرد: امروز جمعه ۱۳ فوریه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا دیدار کرد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار درباره آخرین تحولات امنیتی و سیاسی عراق و منطقه و تهدید تروریسم گفت‌وگو شد و دو طرف در راستای رویارویی با خطر تروریسم و حفظ ثبات، بر اهمیت تداوم هماهنگی عراق و اقلیم کوردستان با بریتانیا، تاکید کردند.

بیانیه می‌افزاید که جاناتان پاول، بر پایبندی کشورش به تداوم حمایت از عراق و اقلیم کوردستان تاکید کرد و از نقش اقلیم کوردستان در حفظ آرامش و ثبات منطقه، تمجید کرد.

