3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – با اینکه ۱۵۰ گور دسته‌جمعی در اقلیم کوردستان کشف و شناسایی شده‌، اما هنوز تمام گورها نبش نشده‌اند و مقامات مربوطه در اقلیم کوردستان از دولت عراق به خاطر سهل‌انگاری در این خصوص انتقاد می‌کنند، همچنین خواستار انجام اصلاحات قانونی در رابطه با آن هستند.

عدالت عمر، مستشار در سازمان مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: بنیاد شهید عراق تاکنون برای نبش گورهای دسته‌جمعی اقدامات لازم را انجام نداده است، ضروری است که در کابینه آینده دولت عراق، مسئله نبش گورهای دسته‌جمعی با جدیت مورد توجه قرار گیرد و یا مجلس نمایندگان عراق در خصوص آن اصلاحات قانونی انجام دهد.

وی افزود: لازم است که سطح هماهنگی اقلیم کوردستان با بنیاد شهید عراق افزایش پیدا کند، زیرا در حال حاضر دولت اقلیم فقط یک نماینده در آن بنیاد دارد و لازم است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نبش گورهای دسته‌جمعی به تصمیم بنیاد شهید عراق بستگی دارد، وزارت شهدا و انفال‌شدگان اقلیم کوردستان برای نبش گورهای دسته‌جمعی صلاحیت قانونی ندارد.

او تاکید کرد که ضروری است مجلس نمایندگان عراق، قوانین مربوط به این موضوع را اصلاح کند، به طوریکه وزارت شهدا و انفال‌شدگان اقلیم کوردستان نیز برای نبش گورهای دسته‌جمعی صلاحیت قانونی داشته باشد.

میرزا دنایی، رئیس جمعیت همزیستی در شنگال، در این خصوص به کوردستان۲۴ گفت: گورهای دسته‌جمعی که در اقلیم کوردستان نبش شده‌اند، توسط دولت عراق تائید نمی‌شوند، از جمله گورهایی که در فوریه ۲۰۱۵ نبش شدند. باید دولت عراق را تحت فشار قرار داد تا در اسرع وقت برای نبش گورهای دسته‌جمعی به اقلیم کوردستان، صلاحیت قانونی بدهد.

ب.ن