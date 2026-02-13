احمد لعیبی: زندانیان داعشی بر اساس قوانین عراق محاکمه میشوند
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دادگستری عراق، درباره زندانیان داعشی که از سوریه به این کشور منتقل شدهاند، جزئیات بیشتری منتشر کرد.
امروز جمعه ۱۳ فوریه، احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق به خبرگزاری رسمی این کشور – واع، گفت: اقدامات اداری مربوط به انتقال زندانیان داعشی از سوریه به عراق انجام شده و تاکنون پنج هزار و ۶۴ زندانی داعشی به عراق منتقل شدهاند که بیش از ۲۷۰ نفر از آنها عراقی هستند، بیش از سه هزار نفر هم تبعه سوریه، و بقیه از کشورهای دیگر هستند.
لعیبی گفت: تمام زندانیان داعشی در یک زندان نگهداری میشوند و پس از اتمام روند بازجویی بر اساس قوانین عراق محاکمه خواهند شد. با توجه به اینکه عراق از اعضای اصلی ائتلاف بینالمللی ضد داعش است، بازداشت و نگهداری آنها به درخواست ائتلاف بینالمللی، انجام شده است.
روند انتقال زندانیان داعشی به عراق، با تشدید درگیریها در سوریه آغاز شد.
ب.ن