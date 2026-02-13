وزیر خارجه عراق: نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری عراق یک موضوع داخلی است

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق، می‌گوید که روند انتقال زندانیان داعشی از سوریه به عراق ادامه دارد و با چند کشور در حال گفت‌وگو هستند تا در آینده نزدیک اتباع آن کشورها را به آنان تحویل دهند.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که در حاشیه کنفرانس مونیخ انجام شد، گفت:«بغداد برای رسیدگی به امور شمار زیادی از زندانیان داعشی که به عراق منتقل می‌شوند، به کمک‌های مالی بیشتری نیاز دارد.»

او نسبت به افزایش تحرکات داعش در سوریه هشدار داد.

فواد حسین، در خصوص پیام‌های اخیر آمریکا به عراق گفت:«اگرچه بغداد به طور جدی پیام‌های آمریکا را بررسی می‌کند، اما مسئله نامزدی نوری المالکی برای سمت نخست‌وزیری عراق، یک موضوع داخلی است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صراحتا با نامزدی نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، برای سمت نخست‌وزیری عراق مخالفت کرد.

آغاز روند انتقال زندانیان داعشی از سوریه به عراق در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶، توسط فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام، اعلام شد.

