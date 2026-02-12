1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز جمعه ۱۳ فوریه، با سربازان نیروهای ویژه‌ای که نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا را در یک حمله مرگبار در کاراکاس در ماه ژانویه دستگیر کردند، دیدار خواهد کرد.

کاخ سفید اعلام کرد ملانیا ترامپ، بانوی اول، همسرش را در این سفر برای استقبال از سربازان در پایگاه نظامی فورت براگ در کارولینای شمالی، همراهی خواهد کرد.

در این عملیات خیره‌کننده، نیروهای آمریکایی در تاریکی شب با هلیکوپتر وارد شدند و مادورو و همسرش سیلیا فلورس را در تاریخ ۳ ژانویه از یک مجتمع بسیار امنیتی در پایتخت ونزوئلا، دستگیر کردند.

مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که در این حمله که با بمباران اهداف نظامی ونزوئلا توسط آمریکا آغاز شد، ۸۳ نفر کشته و بیش از ۱۱۲ نفر زخمی شدند.

هیچ یک از نیروهای آمریکایی کشته نشدند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که ترامپ و بانوی اول «با خانواده‌های نظامیان و اعضای قهرمان نیروهای ویژه ما که عملیات موفقیت‌آمیز (عزم راسخ) را در ونزوئلا انجام دادند و به محاکمه نیکولاس مادورو، تروریست مواد مخدر، کمک کردند، دیدار خواهند کرد.»

مادورو در حال حاضر در ایالات متحده در بازداشت است و با اتهامات قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم روبرو است که به آنها اعتراف نکرده است. جلسه بعدی دادگاه او قرار است در ۱۷ مارس در نیویورک برگزار شود.

ترامپ، دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور سابق، را به شرطی که به خواسته‌های او در مورد دسترسی به نفت و کاهش سرکوب دولتی عمل کند، به جای رئیس برکنار شده‌اش مادورو، تایید کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده بارها عملیات دستگیری مادورو را به عنوان نمونه‌ای از قدرت نظامی کشورش ستوده است.

ترامپ همچنین درباره یک سلاح مخفی که او آن را «دی‌کامبوبولاتور» نامیده صحبت کرده است که برای از کار انداختن تجهیزات ونزوئلا - و احتمالا پرسنل - استفاده شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن