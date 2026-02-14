درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای حفاظت از کورد در سوریە

سازمان ملل خواهان تضمین حقوق کورد در سوریە شد

4 ساعت پیش

شورای امنیت ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان در مبارزه با داعش، خواستار ایفای نقش کورد در آینده‌ی سیاسی سوریه و تضمین حقوق آنان شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافق میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) و دولت سوریه، بر لزوم پایبندی طرفین به این توافق تأکید کرد.

کشورهای عضو شورای امنیت تصریح کردند که حفاظت از شهروندان سوری، از جمله کورد، مسئولیت دولت سوریه است و حقوق کورد در این کشور باید محفوظ بماند. اعضای این شورا همچنین از فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری سوریه که محتوای آن بر حفاظت از حقوق کورد در سوریه تأکید دارد، استقبال کرده و حمایت خود را از مشارکت کورد در نهادهای دولتی سوریه و بازگشت آوارگان کورد به مناطق اصلی خود اعلام نمودند.

در بخش دیگری از این بیانیه، شورای امنیت ضمن تجدید پیمان در مبارزه با تروریسم و گرامیداشت قربانیان جنگ علیه داعش در شمال شرق سوریه، نقش دولت اقلیم کوردستان در مقابله با تهدیدات این سازمان تروریستی را ستود.