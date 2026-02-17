شلِی کارلسون: قصد دارم خدمات بیشتری به جامعه کورد ارائه کنم
اربیل (کوردستان۲۴) – شلِی کارلسون، شهردار مورهد در ایالت مینهسوتای آمریکا، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت که در مراکز تصمیمگیری آمریکا حمایت بسیاری از مردم کورد کرده است. او گفت در حال حاضر تلاش میکند که عضو شورای نمایندگان ایالت مینهسوتا شود تا بتواند خدمات بیشتری به جامعه کورد ارائه کند.
شهر مورهد در غرب ایالت مینهسوتا واقع شده است و حدود سه هزار شهروند کورد در آن ساکن هستند. کارلسون گفت: شهروندان کورد در اینجا بسیار موفق هستند، آنها معلم و کارفرما شدهاند و غذاخوری راهاندازی کردهاند. مردم کورد فداکاریهای بسیاری برای آمریکا کردهاند و در جنگ علیه داعش همکاری کردهاند، به همین دلیل باید همیشه از آنها حمایت شود.
او به پیمان دوستی بین شهر مورهد و شهر زاخوی اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت که سال گذشته یک هیئت از زاخو به مورهد سفر کرد و به نشانه دوستی درختی کاشت. همچنین تاکید کرد که تلاش میکنند میان دانشگاههای دو طرف رابطه برقرار شود و تبادل دانشجو انجام گیرد و حتی پارک یا خیابانی در شهر مورهد را به نام زاخو یا کوردستان نامگذاری کنند.
شِلی کارلسون در ادامه اظهار داشت که در صددند تجهیزات آتشنشانی برای اقلیم کوردستان تامین کنند و احتمالا در ماه نوامبر به شهر زاخو سفر کنند تا باغهای انار را ببیند و با کشاورزی منطقه آشنا شوند.
شهردار مورهد مردم کورد را فعال و خوش برخورد توصیف کرد و گفت که در مورهد برای آنها فرصتهای بازرگانی بسیاری فراهم شده است.
کارلسون مخالفت شدید خود را با رفتار خشونتآمیز پلیس آمریکا با مهاجران نشان داد و گفت نباید حقوق مهاجران پایمال شود، اما باید با افراد متخلف بر مبنای قانون رفتار شود.
ب.ن