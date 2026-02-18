وزارت خارجه عراق: مقامات آمریکا هشدار دادند که انتخاب نوری المالکی مجازات در پی خواهد داشت

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت خارجه عراق اعلام کرد که ایالات متحده هشدار داده است در صورت انتخات نوری المالکی به عنوان نخست‌وزیر عراق، این کشور را مجازات خواهد کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات آمریکا به طور شفاهی هشدار داده‌اند که انتخاب نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون به عنوان نخست‌وزیر عراق، مجازات در پی خواهد داشت.

در بیانیه آمده است که به آنها اخطار داده‌اند در صورت انتخاب نوری المالکی، شخصیت‌ها و نهادهای عراقی مجازات می‌شوند.

بر پایه بیانیه، طرف آمریکایی همچنین چگونگی تشکیل دولت جدید عراق را با مقامات بغداد بررسی کرده است.

هشام الرکابی، مسئول دفتر رسانه‌ای نوری المالکی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حملات رسانه‌ای گسترده‌ای علیه نوری المالکی انجام می‌شوند تا او را ناچار کنند که از نامزدی برای مقام نخست‌وزیری انصراف دهد و شخص دیگری جایگزین او شود. او تاکید کرد که فشارها نتیجه‌ای نخواهند داشت و چارچوب هماهنگی شیعه بر مواضع خود تاکید دارد.

نوری المالکی، نامزد چارچوب هماهنگی شیعه برای سمت نخست‌وزیری عراق است.

قرار است امروز پنجشنبه چارچوب هماهنگی شیعه در بغداد در خصوص نامزدی نوری المالکی نشست برگزار کند و تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صراحتا با نامزدی نوری المالکی مخالفت کرده است.

ب.ن