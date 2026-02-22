37 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سرویس مخفی ایالات متحده، امروز یکشنبه ۲۲ فوریه، اعلام کرد که مامورانش مرد مسلحی را که به طور غیرقانونی وارد محوطه ملک دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مار- ئه - لاگو در فلوریدا شده بود، به ضرب گلوله کشته‌اند.

ترامپ در زمان این حادثه که به گفته مقامات حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد رخ داده، در واشنگتن بوده است.

آنتونی گوگلیلمی، سخنگوی سرویس مخفی آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«یک مرد مسلح پس از ورود غیرقانونی به محوطه امن مار- ئه - لاگو، صبح امروز توسط مأموران سرویس مخفی ایالات متحده و پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.»

سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد:«مظنون، مردی حدوداً بیست و چند ساله بود، در کنار دروازه شمالی ملک مار- ئه - لاگو در حالی که چیزی شبیه به یک تفنگ ساچمه‌ای و یک قوطی سوخت حمل می‌کرد، مشاهده شد. ماموران با این مرد مقابله کرده و تیراندازی کردند. هیچ مأمور آمریکایی زخمی نشد.»

ترامپ تاکنون هدف چندین توطئه یا اقدام تروریستی قرار گرفته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن