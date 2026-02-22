2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک مقام ارشد حماس، امروز یکشنبه ۲۲ فوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که این جنبش اسلامی فلسطینی در مرحله نهایی انتخاب رهبر جدید است و دو چهره برجسته برای این سمت با هم رقابت می‌کنند.

این مقام گفت که حماس اخیراً یک مجلس شورای جدید، یک نهاد مشورتی که عمدتاً متشکل از علمای مذهبی است، و همچنین یک دفتر سیاسی جدید را تشکیل داده است.

از زمان آغاز جنگ غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023، نیروهای اسرائیلی چندین رهبر این جنبش را کشته‌اند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت:«این جنبش انتخابات داخلی خود را در سه منطقه به پایان رسانده و به مرحله نهایی انتخاب رئیس دفتر سیاسی رسیده است.»

وی افزود که رقابت برای رهبری این گروه اکنون بین خالد مشعل و خلیل الحیه است.

یک منبع دیگر از حماس گفت که رهبر جدید فقط برای «یک سال، یک دوره انتقالی» انتخاب می‌شود.

علیرغم آتش‌بس که ماه گذشته وارد مرحله دوم خود شد، خشونت در غزه ادامه داشته است و اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض توافق متهم می‌کنند.

رهبر جدید باید بین درخواست‌های بین‌المللی به رهبری ایالات متحده و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه و مقاومت شاخه نظامی آن در برابر این درخواست که با نیروهای اسرائیلی در غزه می‌جنگید، یکی را انتخاب کند.

با این حال، حماس اعلام کرده است که تحت شرایط خاصی سلاح‌های خود را به یک مرجع فلسطینی در غزه تحویل خواهد داد.

پس از آنکه اسرائیل در ژوئیه ۲۰۲۴ اسماعیل هنیه، رهبر سابق حماس را در تهران به قتل رساند، این گروه یحیی سنوار را به عنوان جانشین او انتخاب کرد.

اسرائیل سنوار را به طراحی حمله ۷ اکتبر متهم کرد.

او نیز سه ماه پس از کشته شدن هنیه، توسط نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شد.

پس از آن حماس یک کمیته رهبری موقت پنج نفره مستقر در قطر را انتخاب کرد و با توجه به خطر هدف قرار گرفتن رهبر جدید توسط اسرائیل، انتصاب یک رهبر واحد را به تعویق انداخت.

ای‌اف‌پی/ب.ن