نوری المالکی میگوید به یک عراق دموکراتیک که از شراکتهای بینالمللی استقبال کند اعتقاد دارد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس ائتلاف دولت قانون در بیانیهای دیدگاه خود درباره آینده عراق را بیان کرد و بر ضرورت اصلاح روند سیاسی تاکید کرد.
یکشنبه ۲۲ فوریه، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتشار پیامی بر احساس مسئولیت میهنی در برابر عراق و مردم آن تاکید کرد و گفت:«احساس مسئولیت ما در برابر مردم و میهنمان عراق، بر ما واجب میکند که تلاش کنیم و تجارب خود را در راستای اصلاح و تقویت روند سیاسی به کار گیریم.»
المالکی میافزاید که به وجود یک عراق دموکراتیک و متمدن که از شراکتهای بینالمللی قوی (مانند آمریکا و اروپا) استقبال کند، اعتقاد دارد.
او توضیح داد که روابط اقتصادی با آنها برای توسعه بخشهای اقتصاد، آموزشوپرورش و انرژی مفید خواهد بود.
رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین بر استقلال عراق و اتکا به اراده مردم و اولویت دادن به منافع آنان تاکید کرد.
او آمادگی خود و ائتلافش را برای استقبال از همکاریهای منطقهای و بینالمللی در راستای منافع منطقه و جهان نشان داد.
ب.ن