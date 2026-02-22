دولت اقلیم کوردستان از هفت طرح بزرگ برای دیجیتالی کردن و جهانی کردن زبان کوردی رونمایی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۲۲ فوریه، در جهت دیجیتالی کردن و جهانی کردن زبان کوردی، از هفت طرح راهبردی بزرگ با هدف پیشرفت، استانداردسازی و بینالمللی کردن زبان کوردی رونمایی کرد.
این طرحها طی مراسمی که در تالار سعد عبدالله در اربیل برگزار شد، معرفی شدند. اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که این اقدام در چارچوب چشمانداز کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای حفظ و غنیسازی زبان مادری انجام شده است و بخشهای کلیدی از جمله آموزش، فناوری و تعاملات بینالمللی را در بر میگیرد.
در بیانیه آمده است که این طرحها با هدف گذار زبان کوردی از دوره کلاسیک به عصر فناوری مدرن و معرفی آن به ۱۳ زبان زنده جهان اجرا میشود.
طرح اول، بر آموزش زبان کوردی تمرکز دارد. مجموعهای از کتابها و یک اپلیکیشن مدرن با عنوان «کوردی را بهراحتی یاد بگیرید» معرفی شدند که به ۱۳ زبان زنده جهان، از جمله هفت زبان اروپایی، سه زبان خاورمیانهای و نیز برای اولین بار به زبانها چینی، ژاپنی و کرهای تهیه شدهاند.
طرح دوم، اولین افزونه نوشتاری زبان کوردی را برای افزودن مایکروسافت ورد و اکسل معرفی میکند که با هدف اصلاح خطاهای املایی و یکسانسازی استانداردهای نوشتاری طراحی شده است.
طرح سوم، بر دادههای بزرگ و هوش مصنوعی متمرکز است. یک «سیستم ثبت کلمات» به عنوان یک پایگاه داده بزرگ زبان کوردی، شامل بیش از ۳۰۰ هزار کلمه ایجاد شده است. این سیستم که بر پایههای مورفولوژیک و معنایی طراحی شده، قرار است به عنوان زیرساختی برای ادغام زبان کوردی در فناوریهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
طرح چهارم، سیستم K-IELTS را معرفی میکند، چارچوبی برای سنجش مهارت زبان کوردی که در آن از آزمونهای بینالمللی مانند آیلتس و تافل الگوبرداری شده است و هدف آن ارزیابی مهارتهای زبانی افراد خارجی و متقاضیان دریافت گواهینامه است.
طرح پنجم، یک برنامه آموزشی جدید برای کودکان ارائه میدهد که ترکیبی از یک محتوای آموزشی و انیمیشن برای آموزش حروف و صداهای زبان کوردی در مقطع ابتدایی است.
طرح ششم، شامل مجموعهای از داستانهای کودکانه نوشتاری و صوتی است که با استانداردهای هنری بالا و متناسب با گروههای سنی مختلف تهیه شدهاند.
طرح هفتم، یک فرهنگ لغت جامع چندزبانه است که ۳۱ حوزه علمی و کاربردی را در بر میگیرد.
در حاشیه این مراسم، فریاد فاضل، نویسنده و زبانشناس، بر اهمیت این تحول تأکید کرد و اظهار داشت:«ما تلاش کردهایم زبان کوردی را به دادههای بزرگ تبدیل کنیم و از طریق فناوری، آن را به جهان ارائه دهیم. این طرحها گامی تاریخی برای زبان کوردی است تا در کنار زبانهای استاندارد جهانی قرار گیرد.»
دولت اقلیم کوردستان بار دیگر تأکید کرد که زبان مادری نمایانگر هویت ملی است و همچنان از اولویتهای اصلی است و این طرحها زیرساختهای علمی مدرن را برای نسلهای فعلی و آینده فراهم میکنند و آنها را قادر میسازند تا از زبان کوردی در زمینههای علمی و اداری استفاده کنند.
ب.ن