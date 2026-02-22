بیانیه وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان

41 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه‌ ۲۲ فوریه در واکنش به «تهدیدات برخی جهات علیه یک کشور همسایه»، بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه

امروز برخی جهات بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن یک کشور همسایه را تهدید کرده‌اند. از این رو لازم می‌دانیم تأکید کنیم که اقلیم کوردستان همواره عامل ثبات و آرامش در منطقه بوده و هرگز منشاء تهدید و خطر برای امنیت هیچ کشور همسایه‌ای نبوده است و اجازه نخواهد داد هیچ طرفی از اقلیم کوردستان علیه هیچ کشور همسایه‌ای استفاده کند.

وزارت امور داخلی

دولت اقلیم کوردستان

ب.ن