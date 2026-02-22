تبادل نظر السودانی و تام باراک درباره سازوکار ممانعت از گسترش ناآرامی در منطقه
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر عراق و فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، بر ضرورت در پیش گرفتن راه گفتوگو و دیپلماسی برای حل مسائل منطقه تاکید کردند.
یکشنبه ۲۲ فوریه، دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق از تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، استقبال کرد و در نشستی روابط بین عراق و ایالات متحده آمریکا، آخرین تحولات منطقه و تلاشهای عراق برای برقراری ثبات به خصوص در کشور سوریه را بررسی کردند.
بر پایه بیانیه، دو طرف درباره سازوکار ممانعت از گسترش ناآرامی در منطقه تبادل نظر کردند و بر اهمیت در پیش گرفتن گفتوگو و راه دیپلماسی به عنوان تنها گزینه برای حل مسائل تاکید کردند.
در بیانیه آمده است: السودانی در این دیدار اظهار داشت که لازم است برای مسائل عمیق، حل ریشهای پیدا شود و از هر گونه دستدرازی به حاکمیت کشورها و مردم منطقه جلوگیری شود.
همچنین فرصتهای همکاری اقتصادی که موجب توسعه فراگیر و ثبات بلندمدت میشوند، مورد توجه قرار گرفت.
بیانیه تاکید کرده است که تام باراک، نقش موثر عراق در یافتن راهحل برای مسائل منطقه و تلاش برای کاهش تنش و ادامه دادن به مبارزه با تروریسم را ستوده است.
ب.ن