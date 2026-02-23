نمایندهی پارلمان عراق: تغییر مرزهای اداری خانقین نقض آشکار مادهی ۱۴۰ قانون اساسی است
نمایندهی حوزهی خانقین در پارلمان عراق: اقدام شورای استان دیالی تخلفی اداری و اقدامی غیرقانونی است
احزاب و فعالان مدنی در خانقین برای مقابله با تصمیمات شورای استان دیالی و تجزیهی این شهرستان گردهم میآیند. یک نمایندهی پارلمان تأکید کرد که مانع اجرای این تصمیمات خواهند شد.
قرار است امروز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، احزاب سیاسی کوردستانی، شخصیتها و فعالان جامعه مدنی در شهرستان خانقین نشستی برگزار کنند. هدف از این گردهمایی، اعلام موضع رسمی و رد تصمیمات اخیر شورای استان دیالی مبنی بر تبدیل ناحیه جلولا (گُلاله) به شهرستان و انتزاع چندین ناحیه از خانقین است.
هَریم جاف، خبرنگار کوردستان۲۴ در خانقین گزارش داد که شورای استان دیالی سال گذشته در غیاب نمایندگان کورد، تصمیم به شهرستان شدن "قرهتپه" و الحاق ناحیه "جباره" به آن گرفت. همچنین چند روز پیش در اقدامی مشابه، ناحیه جلولا را به شهرستان ارتقا داد و ناحیه سعدیه را به آن ملحق کرد. با این اقدامات، عملاً چهار ناحیه از ساختار اداری خانقین جدا شدهاند که موجب نگرانی عمیق ساکنان و نیروهای سیاسی کورد در منطقه شده است.
نازک احمد، نمایندهی پارلمان عراق از حوزهی خانقین، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «اقدام شورای استان دیالی تخلفی اداری و اقدامی غیرقانونی است. این تصمیم بدون هیچگونه توافق یا بررسی مشترک میان شورا، استانداری دیالی و وزارت برنامهریزی اتخاذ شده است و ما به شدت با آن مخالفیم.»
این نمایندهی پارلمان هدف از این اقدامات را «کوچکسازی شهرستان خانقین و تهیکردن ساختار اداری آن» دانست و تأکید کرد: «هرگونه دستکاری در مرزهای اداری خانقین و ایجاد واحدهای تقسیماتی جدید، نقض صریح قانون اساسی عراق، بهویژه ماده ۱۴۰ است. تا زمانی که این ماده اجرایی نشود، تغییر مرزهای اداری در مناطق کوردستانی خارج از اداره اقلیم، غیرقانونی است.»
مادهی ۱۴۰ قانون اساسی عراق، که به عنوان "مادهی مناطق مورد مناقشه" شناخته میشود، راهکاری قانونی برای تعیین تکلیف نهایی مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم کوردستان (مانند کرکوک) میان دولت فدرال و اقلیم کوردستان است. این ماده بر سهگانه «عادیسازی، سرشماری، و همهپرسی» برای تعیین وضعیت این مناطق تأکید دارد.
نازک احمد افزود که به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی، ضمن رد رسمی این مصوبات، مکاتباتی را با مقامات عالی عراق برای توقف اجرای آنها انجام خواهند داد.
قرار است در پایان نشست امروز، بیانیهای مشترک قرائت شود و طی یک کنفرانس خبری، تصمیمات مربوط به شهرستان شدن قرهتپه و جلولا و جدایی آنها از خانقین رسماً رد شود.