معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق در دیدار با تام باراک بر اهمیت مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات منطقه تأکید کرد

5 ساعت پیش

فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق، در دیدار با تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن بررسی روند تشکیل دولت جدید عراق، بر اهمیت ادامه‌ی همکاری‌های راهبردی برای مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه‌ی عراق روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، در بغداد میزبان هیئت آمریکایی بود. در این دیدار، طرفین ضمن مرور سطح روابط دوجانبه، بر لزوم تداوم هماهنگی‌ها برای مقابله با هسته‌های باقی‌مانده‌ی داعش تأکید کردند.

همکاری‌های امنیتی و پرونده‌ی داعش

فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا از اقدامات دولت عراق در انتقال زندانیان داعش از خارج به داخل کشور قدردانی کرد و آن را گامی در جهت تحکیم حاکمیت ملی و اجرای تعهدات قانونی دانست. در مقابل، فؤاد حسین با اشاره به رایزنی‌های مداوم بغداد با سایر کشورها برای بازگرداندن اتباع درگیر در پرونده‌های تروریستی، از همکاری دولت ترکیه در تحویل گرفتن شهروندان خود تشکر کرد.

تحولات سوریه و مذاکرات ایران و آمریکا

بخش دیگری از این نشست به بررسی توافق اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د) و دولت موقت سوریه اختصاص داشت که با استقبال دو طرف روبه‌رو شد.

همچنین فؤاد حسین با ابراز نگرانی از هرگونه تنش نظامی در منطقه، اعلام کرد که عراق با اهتمام ویژه به دور بعدی مذاکرات میان نمایندگان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌نگرد. قرار است این مذاکرات روز پنجشنبه‌ی آینده با میانجی‌گری سلطان‌نشین عمان در ژنو برگزار شود.

تشکیل دولت؛ مسئله‌ای داخلی با ابعاد بین‌المللی

در بحث تشکیل دولت آینده‌ی عراق، تام باراک دیدگاه واشنتن را تشریح کرد. فؤاد حسین در پاسخ تأکید نمود: «تشکیل دولت موضوعی کاملاً داخلی است، اما عراق دیدگاه‌های شرکای بین‌المللی خود، به‌ویژه ایالات متحده را به‌عنوان یک هم‌پیمان کلیدی مد نظر قرار می‌دهد تا دولت آینده بتواند تعاملی مثبت با جامعه‌ی جهانی داشته باشد.»