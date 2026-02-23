وزیر خارجه‌ی عراق خواستار حل‌وفصل اختلاف مرزی با کویت از طریق گفت‌وگوهای حقوقی شد

4 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی عراق با انتقاد از اقدامات یک‌جانبه‌ی کویت در سال ۲۰۱۴، ریشه‌ی اختلافات مرزی کنونی را ثبت نقشه‌های دریایی کویت در سازمان ملل بدون مشورت با بغداد دانست و خواستار حل‌وفصل این مسئله از طریق گفت‌وگوهای حقوقی شد.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) در تماسی تلفنی با بدر بوسعیدی، همتای عمانی خود، اظهار داشت که تنش‌های اخیر ناشی از اقدام دولت کویت در سال ۲۰۱۴ است که خطوط مبدأ و نقشه‌های دریایی خود را بدون اطلاع و هماهنگی با طرف عراقی نزد سازمان ملل به ثبت رسانده است؛ این در حالی است که دولت عراق تنها اخیراً نقشه‌های خود را ارائه کرده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی عراق بر ضرورت حل این پرونده از طریق مذاکرات فنی و حقوقی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد تا ضمن تضمین حقوق عراق، به قطعنامه‌های بین‌المللی و توافقات دوجانبه نیز احترام گذاشته شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که اقدام اخیر بغداد در تسلیم اطلاعات جدید دریایی به سازمان ملل برای شفاف‌سازی نقشه‌های مناطق دریایی عراق، با اعتراض رسمی کویت مواجه شد. کویت مدعی است که این نقشه‌ها، به‌ویژه در مناطق «فشت القید» و «فشت العیج»، نقض حاکمیت دریایی این کشور محسوب می‌شود.

فؤاد حسین در پایان این گفت‌وگو، بر تعهد بغداد به حل مسالمت‌آمیز اختلافات، احترام به حاکمیت همسایگان و عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید کرد.