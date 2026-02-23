عراق: کشورها زندانیان داعشی خود را بازگردانند و محاکمه کنند

تاکنون ۲۳ هزار شهروند عراقی به‌صورت سازمان‌یافته به کشور بازگردانده شده‌اند

2 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی عراق در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن تأکید بر هماهنگی کامل میان اربیل و بغداد، از کشورهای جهان خواست تا شهروندان عضو داعش خود را تحویل بگیرند و در کشورهای متبوعشان محاکمه کنند.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اروز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تشریح اوضاع جاری کشور، مسئله انتقال زندانیان داعش، روابط میان اربیل و بغداد و چندین پرونده دیگر پرداخت.

فؤاد حسین در این نشست تأکید کرد که عراق به ایفای نقش مسئولانه خود در بازگرداندن شهروندانش از اردوگاه «الهول» در شمال سوریه ادامه می‌دهد. وی تصریح کرد که تاکنون ۲۳ هزار شهروند عراقی به‌صورت سازمان‌یافته به کشور بازگردانده شده‌اند و این موضوع برای عراق یک مسئله امنیتی حائز اهمیت به شمار می‌آید.

وزیر امور خارجه عراق با اشاره به ساختار سیاسی و قانونی کشور اظهار داشت: «عراق کشوری آزاد با قانون اساسی فدرال است و نهادهای فدرال بر همین مبنا توسعه یافته‌اند. هم‌زمان، هماهنگی کاملی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال در بغداد وجود دارد.»

فؤاد حسین در بخش دیگری از سخنان خود، بر هماهنگی گسترده عراق در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید ورزید و از تمامی کشورها خواست تا به مسئولیت اخلاقی خود عمل کنند، تروریست‌های تبعه خود را بازپس گیرند و آن‌ها را در کشورهای خودشان محاکمه نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که از دیدگاه عراق، گفت‌وگو و مذاکره بهترین راهکار برای حل‌وفصل مشکلات است.