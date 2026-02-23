مسرور بارزانی و قصی محبوبه تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس حزب امارجی اللیبرالی عراق، تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را بررسی کردند.
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۳ فوریه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از قصی محبوبه، رئیس حزب امارجی اللیبرالی عراق و یکی از رهبران ائتلاف آبادسازی و توسعه، استقبال کرد.
در بیانیه آمده است که در این دیدار اوضاع عمومی عراق و منطقه و تلاش و گفتوگوها برای تشکیل کابینه نهم دولت فدرال بررسی شد.
ب.ن