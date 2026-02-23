فواد حسین: عراق به اصول حقوق بشر پایبند است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، امروز دوشنبه ۲۳ فوریه از طریق ویدئوکنفرانس در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کرد.

وزیر خارجه عراق در ابتدای این نشست بر حمایت مستمر کشورش از تلاش‌های شورای حقوق بشر در راستای حفاظت از کرامت انسان و آزادی‌های اساسی تاکید کرد.

فواد حسین گفت: عراق به اصول حقوق بشر و همکاری سازنده با سازمان ملل پایبند است. عضویت عراق در شورای حقوق بشر یک افتخار و مسئولیت بزرگ و نشان‌دهنده اشتیاق این کشور به مشارکت فعال در گفت‌وگوهای بین‌المللی است.

وی انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ با نظارت بین‌المللی برگزار شد، نقطه عطفی برای دموکراسی توصیف کرد و گفت اعتماد به نهادهای قانونی را تقویت می‌کند.

او همچنین پیشرفت‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی عراق در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: قانون عراق بر مبنای دموکراسی و فدرالی تدوین شده است و حقوق تمام جوامع ملیتی و دینی را در مشارکت سیاسی و آزادی‌های دینی تضمین می‌کند.

فواد حسین در خصوص پایان ماموریت فرستاده سازمان ملل (یونامی) در عراق در ۳‍۱ دسامبر ۲۰۲۵، گفت: این نشان‌دهنده اعتماد جامعه بین‌المللی به توانایی‌های عراق است. همچنین تاکید کرد که حفظ حقوق زنان و کودکان و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان ملل از اولویت‌های دولت هستند.

وزیر خارجه عراق بر موضع ثابت کشورش در حمایت از مسئله فلسطین تاکید کرد و خواستار توقف جنگ و ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه به غزه شد.

ب.ن