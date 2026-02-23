2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پس از تنش‌های روز گذشته در محله نوروز کرکوک، استاندار کرکوک اعلام کرد که بدون توجه به هیچ طرفی، بر اساس قانون و مقررات تعامل می‌کند.

امروز دوشنبه ۲۳ فوریه، ریبوار طاها، استاندار کرکوک در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به گزارشگر کوردستان۲۴ در رابطه با وضعیت محله نوروز، گفت:«بدون توجه به هیچ طرفی و بر اساس قانون و مقرراتِ اداره شهر رفتار می‌کنیم. از اختیارات خود در راستای منافع شهروندان استفاده می‌کنیم.»

صبح روز یکشنبه ۲۲ فوریه، در محله نوروز کرکوک، پس از آنکه نیروهای ارتش عراق به چند خانه شهروندان کورد در آن محله حمله کردند و آنها را به اجبار از خانه‌هایشان بیرون کردند، تنش و ناآرامی ایجاد شد.

پس از آن رویداد ریبوار طاها، استاندار کرکوک از محله نوروز بازدید کرد و با شهروندان و فرماندهان نظامی دیدار کرد.

استاندار کرکوک در اظهاراتی رسانه‌ای، اعلام کرد:«خانه‌ها ملک دولت هستند و مردمی که پس از آزادی عراق در سال ۲۰۰۳ در این خانه‌ها ساکن شدند، چند روزی است توسط تعدادی از افسران ارتش مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.»

مسئله مالکیت در کرکوک و مناطق مورد مناقشه یک موضوع پیچیده و بلندمدت است و با سیاست‌ تعریبِ رژیم سابق عراق مرتبط می‌شود. پس از آزادی عراق در سال ۲۰۰۳، تلاش‌هایی صورت گرفت تا با اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق مسائل حل و فصل شوند، اما عدم اجرای ماده ۱۴۰ مانع از حل این مسائل شده است.

پس از حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ و عقب‌نشینی نیروی پیشمرگ کوردستان، بار دیگر ساکنان کورد کرکوک تحت فشار قرار گرفته‌اند تا خانه‌ها و مناطق خود را ترک کنند، به خصوص شهروندانی که در خانه‌های متعلق به دولت ساکن هستند.

ب.ن