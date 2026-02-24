سرکنسول ایران در اربیل: ما در همه زمینهها روابط خوبی با اقلیم کوردستان داریم
اربیل (کوردستان۲۴) – سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، تاکید کرد که روابط بین اقلیم کوردستان و ایران را توسعه میدهند.
امروز سهشنبه ۲۴ فوریه، فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، به کوردستان۲۴ گفت:«ما در همه زمینهها روابط خوبی با اقلیم کوردستان داریم و قصد داریم که روابط را توسعه دهیم و در این راستا طرحهای مختلفی در نظر داریم.»
وی افزود که پس از ماه رمضان روی پرونده روابط دوجانبه کار میکنند و آن را توسعه میدهند.
همچنین اظهار داشت:«انشاءالله نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا خوب خواهد بود.»
پیش از این نیز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد:«روابط ایران و اقلیم کوردستان بسیار خوب است و رئیسجمهور ایران با آغاز به کار خود، به عراق و اقلیم کوردستان سفر کرد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که فعالیت بازرگانی بسیار خوبی بین دو طرف وجود دارد.
ب.ن