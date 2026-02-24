جت اف-۱۶ در ترکیه سقوط کرد و خلبان آن کشته شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رسانه‌های دولتی به نقل از وزارت دفاع ترکیه گزارش دادند که اوایل امروز چهارشنبه ۲۵ فوریه، یک جت جنگنده این کشور اندکی پس از برخاستن سقوط کرد و خلبان آن کشته شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، این وزارتخانه اعلام کرد که اطلاعات رادیویی و ردیابی این هواپیما که ساعت ۱۲:۵۶ بامداد از بالیکسیر برخاسته بود، اندکی پس از پرواز از دسترس خارج شد.

بر پایه گزارش پس از انجام عملیات جستجو و نجات، لاشه هواپیما پیدا شده است.

این وزارتخانه با ابراز تسلیت به خانواده خلبان، اعلام کرد:«خلبان ما شهید شد. علت حادثه پس از تحقیقات تیم بررسی سانحه، مشخص خواهد شد.»

در ماه نوامبر، ترکیه پروازهای هواپیماهای باری C-۱۳۰ خود را پس از سقوط یک فروند در گرجستان در حین بازگشت از آذربایجان که منجر به کشته شدن ۲۰ سرنشین آن شد، به حالت تعلیق درآورد.

چند هواپیماهای اف-۱۶ ساخت شرکت آمریکایی لاکهید مارتین نیز در ماه‌های اخیر سقوط کرده‌اند.

در ماه ژانویه یک فروند اف-۱۶ تایوانی در جریان یک ماموریت عادی به دریا سقوط کرد. خلبان آن که خارج از مرز کشور به بیرون پرید، مفقود گزارش شده است.

در لهستان نیز یک فروند اف-۱۶ در ماه اوت هنگام تمرین برای یک نمایش هوایی سقوط کرد و خلبان آن کشته شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن