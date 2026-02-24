رئیسجمهور آمریکا: به ۸ جنگ خاتمه دادم
اربیل (کوردستان۲۴) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در طولانیترین سخنرانی سالانه "وضعیت کشور" در تاریخ ایالات متحده، دستاوردهای اقتصادی خود را ستود و با اعلام "عصر طلایی" برای آمریکا، از موفقیت دوران رئیسجمهوری خود سخن گفت.
ترامپ، سخنرانی خود را بر اقتصاد متمرکز کرد و گفت که تورم را مهار کرده، بازار سهام را به بالاترین رکورد رسانده، کاهشهای مالیاتی گسترده را تصویب کرده و قیمت داروهای تجویزی را کاهش داده است.
او پس از روی صحنه رفتن در میان شعارهای "ایالات متحده آمریکا! ایالات متحده آمریکا!" از سوی اعضای جمهوریخواه کنگره، اعلام کرد: "ملت ما بازگشته است... بزرگتر، بهتر، ثروتمندتر و قویتر از همیشه." دهها صندلی خالی اختصاص داده شده به نمایندگان دموکرات، نشان میداد که تعدادی از قانونگذاران این سخنرانی را تحریم کردهاند تا به تجمعات ضد ترامپ در خارج از ساختمان کنگره بپیوندند.
ترامپ ۷۹ ساله، سخنرانی خود را تقریباً در یک ساعت و ۴۷ دقیقه ایراد کرد و رکوردی را که سال گذشته برای طولانیترین سخنرانی یک رئیس جمهور در کنگره به ثبت رسانده بود، شکست.
ترامپ از انتقاد از دیوان عالی ایالات متحده که روز جمعه تعرفههای امضا شده او را لغو کرد، خودداری کرد، اما گفت که تأثیر کمی بر سیاست تجاری او خواهد داشت.
در سخنرانی ترامپ هیچ اشارهای به هوش مصنوعی نشد، فناوریای که بازارهای سهام را بالا میبرد و نگرانیهایی را در میان کارگران در مورد تهدید برای مشاغل آنها ایجاد کرده است.
اگرچه او از زمان بازگشت به کاخ سفید بیشتر تلاشهای خود را بر سیاست خارجی متمرکز کرده است، اما این موضوع در طول ۹۰ دقیقه اول سخنرانیاش کمتر مورد توجه قرار گرفت. ترامپ بار دیگر بر «پایان دادن» به هشت جنگ توسط او تأکید کرد و در مورد جنگ بین روسیه و اوکراین، با وجود اینکه سهشنبه چهارمین سالگرد حمله روسیه بود، چیز زیادی نگفت. او همچنین هیچ اشارهای به چین، بزرگترین رقیب اقتصادی ایالات متحده، یا مسئله گرینلند نکرد.
او در مورد برنامه هستهای ایران گفت:«من ترجیح میدهم این مشکل را به صورت دیپلماتیک حل کنم.»
ترامپ تأکید کرد که مهاجران غیرقانونی مسئول افزایش جرایم خشونتآمیز در آمریکا هستند.
