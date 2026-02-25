نخستوزیر اقلیم کوردستان بر پیشبرد روابط اربیل و آلمان تاکید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۲۵ فوریه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از یک هیئت آلمانی به ریاست گِزا آندریاس فون گایر، معاون وزارت خارجه آلمان، استقبال کرد.
در این دیدار که دانیال کربر، سفیر آلمان در عراق نیز حضور داشت، دو طرف در خصوص اهمیت تقویت روابط دوجانبه اقلیم کوردستان و آلمان، توافق نظر داشتند.
نخستوزیر از حمایت و همکاری آلمان با اقلیم کوردستان قدردانی کرد و بر پیشبرد روابط اقلیم کوردستان و آلمان، تاکید نمود.
دو طرف بر ضرورت توسعه همکاری و هماهنگی جامعه بینالمللی در رویارویی با تهدید و خطرات تروریستهای داعش در عراق و سوریه، تاکید کردند.
در بخش دیگری از این دیدار درباره اوضاع عمومی عراق و منطقه، تلاشها و گفتوگوها برای انتخاب رئیسجمهور عراق و تشکیل دولت جدید فدرال و دولت جدید اقلیم کوردستان، تبادل نظر شد.
