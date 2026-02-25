دلشاد حساری: مناطق کوردستانی در وضعیت خطرناکی قرار گرفتهاند باید از نقض قانون جلوگیری شود
اربیل (کوردستان۲۴) – دبیر کمیته حزب کمونیست کوردستان در کرکوک، پیشنهاد مطرحشده برای ارتقای شهر حویجه به یک استان مستقل را موجب جداسازی بسیاری از اراضی مردم کورد و ایجاد تغییرات جمعیتی در منطقه دانست و گفت که این نقض آشکار قانون اساسی عراق است.
چهارشنبه ۲۵ فوریه، دلشاد حساری، دبیر کمیته حزب کمونیست کوردستان در کرکوک، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: «هنوز افکار شوونیستی در بغداد حاکم است و اجرای سیاست تعریب و جداسازی علیه مناطق کوردستانی ادامه دارد.»
او پیشنهاد ارتقای شهر حویجه به یک استان مستقل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این اقدام موجب جداسازی بسیاری از اراضی مردم کورد و ایجاد تغییرات جمعیتی در منطقه خواهد شد، که خود نقض آشکار قانون اساسی و ماده ۱۴۰ است.»
حساری، حمایت خود را از اعتصاب مردم خانقین اعلام کرد و خواستار تبدیل آن به یک اعتصاب سراسری شد. وی اظهار داشت: «ضروری است که احزاب کوردستانی نشست اضطراری برگزار کنند و موضع ملی خود را نشان دهند، حتی باید نمایندگان کورد در مجلس عراق اعتصاب کنند تا از نقض قانون جلوگیری شود.»
دبیر کمیته حزب کمونیست کوردستان در کرکوک، تأکید کرد: «مناطق کوردستانی در وضعیت خطرناکی قرار گرفتهاند و اگر اقدام جدی صورت نگیرد در آینده مردم آن مناطق متحمل زیانهای بزرگتری خواهند شد.»
این در حالی است که شورای استان دیاله و وزارت برنامهریزی عراق تصمیم به جداسازی بخشهایی از مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان گرفتهاند و این اقدام واکنش شدید مردم این مناطق را در پی داشته است.
امروز چهارشنبه، مردم شهر خانقین در واکنش به این تصمیم دست به اعتصاب عمومی زدند و خواستار لغو آن و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق شدند، مادهای که به حلوفصل اختلافات ارضی بین اقلیم کوردستان و بغداد اختصاص دارد.
