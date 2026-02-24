مردم خانقین دست به اعتصاب زدند و خواستار اجرای ماده ۱۴۰ شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – گزارشگر کوردستان۲۴ از خانقین گزارش داد که ساکنان این شهرستان، نیروهای سیاسی و فعالان مدنی در واکنش به تصمیم شورای استان دیاله و وزارت برنامهریزی عراق مبنی بر جدا کردن بخشهای جباره، قرهتپه، گُلاله و سعدیه از شهرستان خانقین، دست به اعتصاب زدند.
معترضان به این تصمیم، آن را اقدام دولت فدرال برای کوچکسازی و تضعیف پایگاه جمعیتی و جغرافیایی خانقین میدانند و معتقدند که پیامدهای ناگوار سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و خدماتی برای ساکنان آن در پی خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، مردم خانقین با نرفتن به محل کار و تعطیلی بازار، مدارس و ادارات دست به اعتصاب زدهاند و خواستار لغو تصمیم و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق شدهاند، مادهای که به حل و فصل اختلافات ارضی بین اقلیم کوردستان و بغداد اختصاص دارد.
