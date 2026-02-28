نخستوزیر عراق و رئیسجمهور سوریه: زبان گفتگو باید جایگزین نیروی نظامی شود
سودانی و احمد شرع تلفنی گفتگو کردند
نخستوزیر عراق و رئیسجمهور سوریه در گفتگویی تلفنی، ضمن بررسی وضعیت بحرانی منطقه، بر لزوم مداخله قدرتهای جهانی برای توقف درگیریها و بازگشت به میز مذاکره تاکید کردند.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق اعلام کرد که صبح امروز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر این کشور، تماسی تلفنی از سوی احمد شرع، رئیسجمهور سوریه دریافت کرده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده، طرفین در این گفتگو ضمن بررسی اوضاع عمومی منطقه، بر ضرورت متمرکز کردن تلاشها برای جلوگیری از تداوم توسل به نیروی نظامی تاکید کردند. سران دو کشور خواهان تغییر رویکردها به سمت گفتگو و تفاهم به منظور حلوفصل بحران، حفظ صلح منطقهای و تامین سلامت ملتها شدند.
در بخش دیگری از این گفتگو، طرفین همنظر بودند که کشورهای قدرتمند و سازمانهای بینالمللی باید برای حاکمیت قانون و تثبیت ثبات منطقهای و جهانی، به مسئولیتهای خود عمل کرده و در بحران جاری مداخله نمایند.
این گفتگوها در حالی انجام میشود که بامداد امروز، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گستردهای را علیه ایران آغاز کردند که منجر به کشته شدن تعدادی از فرماندهان این کشور شد.
در واکنش به این حملات، ایران بلافاصله پاسخ داد و علاوه بر شلیک تعدادی موشک به سمت اسرائیل، چندین پایگاه و مقر نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را نیز هدف قرار داد.