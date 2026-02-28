عراق، مصر و امارات خواهان توقف فوری جنگ شدند
سودانی خواستار تحرک جدی جامعهی بینالملل برای کاهش تنشها شد
محمد شیاع سودانی در تماسهای جداگانه با سران مصر و امارات، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ویرانگر جنگ برای امنیت جهان، خواستار تحرک جدی جامعهی بینالملل برای کاهش تنشها شد.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق روز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد که محمد شیاع سودانی در تماسهای تلفنی جداگانه با عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، تحولات امنیتی جاری در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
در این گفتگوها، بر توقف فوری عملیاتهای نظامی تاکید شد. هر سه کشور متفقالقول بودند که تنها گزینهی موجود برای حل مشکلات، توسل به گفتگو و راهحلهای دیپلماتیک است تا منطقه و جهان از خطرات تداوم جنگ مصون بمانند.
در بیانیه دفتر نخستوزیری عراق آمده است که در گفتگو با رئیس امارات، بر اهمیت توقف اقداماتی که امنیت منطقهای را تهدید میکنند و موجب ایجاد هرجومرج و آسیب به ثبات منطقه و آینده ملتها میشوند، تاکید شده است.
همچنین در گفتگوهای دوجانبه سودانی با سیسی و بن زاید، طرفین بر لزوم تقویت هماهنگیهای مشترک عربی و یکپارچهسازی تلاشها برای مقابله با چالشهای کنونی تاکید کردند؛ امری که هدف آن حفظ امنیت و ثبات در هر دو سطح منطقهای و بینالمللی عنوان شده است.
سران این کشورها همچنین از جامعه جهانی، نهادهای سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند خواستند تا مسئولیتهای خود را بپذیرند و برای کاهش تنشها و حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی بهصورت جدی وارد عمل شوند.