عراق سه روز عزای عمومی اعلام کرد

بغداد خواستار توقف فوری عملیات نظامی در منطقه شد

2 ساعت پیش

دولت عراق در پی کشته‌شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سه روز عزای عمومی در سراسر کشور اعلام کرد.

باسم العوادی، سخنگوی دولت فدرال عراق، روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأیید این خبر، مراتب تسلیت بغداد را به ملت ایران و جهان اسلام ابراز کرد. در این بیانیه خامنه‌ای «دانشمند و مجاهد» توصیف شده است.

العوادی این رویداد را نتیجه‌ی «تجاوزی آشکار و اقدامی محکوم» دانست که به گفته‌ی او نقض اصول انسانی، اخلاقی و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. دولت عراق همچنین خواستار توقف فوری و بدون شرط عملیات نظامی در منطقه شد.

سخنگوی دولت عراق هشدار داد ادامه وضعیت کنونی می‌تواند منطقه را به سطحی بی‌سابقه از خشونت و بی‌ثباتی سوق دهد و تهدیدی جدی برای امنیت و صلح جهانی باشد.

خبر کشته‌شدن رهبر ایران نخست شامگاه شنبه از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام شد و صبح روز بعد رسانه‌های رسمی ایران آن را تأیید کردند؛ رخدادی که موجی از واکنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه به همراه داشته است.