سیستانی: مردم ایران وحدت ملی خود را حفظ کنند
مرجع عالی شیعیان عراق کشتهشدن رهبر ایران را تسلیت گفت
آیتالله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان در عراق، با صدور پیامی کشتهشدن آیتالله علی خامنهای را به ملت ایران و مسلمانان جهان تسلیت گفت و بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد.
در پیام منتشرشده روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، سیستانی اعلام کرد ایران با «تجاوزی نظامی گسترده» روبهرو شده است. وی نقش و جایگاه رهبر فقید ایران را در هدایت جمهوری اسلامی طی سالهای طولانی برجسته توصیف کرد و گفت اهمیت و تأثیرگذاری او برای همگان روشن بوده است.
مرجع عالی شیعیان همچنین هشدار داد دشمنان ممکن است از این وضعیت برای ضربه زدن به ایران بهره ببرند و افزود ترور رهبر ایران و حملات نظامی گسترده با هدف تضعیف کشور انجام شده است.
سیستانی از مردم ایران خواست در این شرایط «سخت و حساس» انسجام و همبستگی خود را حفظ کنند و اجازه ندهند مهاجمان به اهداف خود دست یابند.
خبر کشتهشدن خامنهای نخست شامگاه شنبه توسط رئیسجمهور آمریکا اعلام شد و صبح روز بعد رسانههای رسمی ایران آن را تأیید کردند.