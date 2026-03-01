سیستانی: مردم ایران وحدت ملی خود را حفظ کنند

مرجع عالی شیعیان عراق کشته‌شدن رهبر ایران را تسلیت گفت

5 ساعت پیش

آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان در عراق، با صدور پیامی کشته‌شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای را به ملت ایران و مسلمانان جهان تسلیت گفت و بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

در پیام منتشرشده روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، سیستانی اعلام کرد ایران با «تجاوزی نظامی گسترده» روبه‌رو شده است. وی نقش و جایگاه رهبر فقید ایران را در هدایت جمهوری اسلامی طی سال‌های طولانی برجسته توصیف کرد و گفت اهمیت و تأثیرگذاری او برای همگان روشن بوده است.

مرجع عالی شیعیان همچنین هشدار داد دشمنان ممکن است از این وضعیت برای ضربه زدن به ایران بهره ببرند و افزود ترور رهبر ایران و حملات نظامی گسترده با هدف تضعیف کشور انجام شده است.

سیستانی از مردم ایران خواست در این شرایط «سخت و حساس» انسجام و همبستگی خود را حفظ کنند و اجازه ندهند مهاجمان به اهداف خود دست یابند.

خبر کشته‌شدن خامنه‌ای نخست شامگاه شنبه توسط رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شد و صبح روز بعد رسانه‌های رسمی ایران آن را تأیید کردند.