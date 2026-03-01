تمدید ممنوعیت پرواز در حریم هوایی عراق برای ۲۴ ساعت دیگر

تعلیق تمامی پروازها در آسمان این کشور به مدت یک شبانه‌روز دیگر تمدید شده است

3 ساعت پیش

سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعلام کرد که با هدف حفظ ایمنی و در واکنش به شرایط امنیتی موجود، تعلیق تمامی پروازها در آسمان این کشور به مدت یک شبانه‌روز دیگر تمدید شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری عراق در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که بسته بودن حریم هوایی این کشور به روی تمامی پروازهای ورودی، خروجی و ترانزیت، برای ۲۴ ساعت دیگر تمدید شده است. این محدودیت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده و تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه تأکید شده است که تصمیم مذکور یک اقدام موقت و پیشگیرانه محسوب می‌شود. این تدابیر بر اساس ارزیابی‌های مستمر امنیتی، تحولات جاری و تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. همچنین بازنگری در این تصمیم منوط به بررسی داده‌های مرتبط و تغییرات احتمالی در وضعیت منطقه خواهد بود.

سازمان هواپیمایی کشوری عراق خاطرنشان کرد که شرکت‌های هواپیمایی و تمامی طرف‌های ذی‌ربط در خصوص هرگونه تغییر یا به‌روزرسانی در این دستورالعمل‌ها مطلع خواهند شد.