رئیس اقلیم کوردستان به جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز یکشنبه ۱ مارس، نچیروان بارزانی، رئیس‌ اقلیم کوردستان، در پیامی به جمهوری اسلامی ایران، درگذشت رهبر آن کشور را تسلیت گفت و از جامعه بین‌المللی خواست برای حفظ آرامش منطقه به وظیفه خود عمل کند.

متن پیام

شهادت مرحوم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران و عالم برجسته دینی را به مردم و دولت و رهبری ایران عمیقاً تسلیت می‌گوییم. خود را در اندوه ایشان شریک می‌دانیم. از خداوند متعال می‌خواهیم که روح وی را به مرحمت و لطف خود شاد گرداند و به همه صبر و آرامش عنایت فرماید.

در این لحظات دشوار بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات و حل صلح‌آمیز مسائل تاکید می‌کنیم. در این راستا از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای توقف جنگ و درگیری و بازگرداندن ثبات به منطقه، به وظیفه خود عمل کند.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۱/۳/۲۰۲۶

ب.ن