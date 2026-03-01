رئیس اقلیم کوردستان به جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز یکشنبه ۱ مارس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در پیامی به جمهوری اسلامی ایران، درگذشت رهبر آن کشور را تسلیت گفت و از جامعه بینالمللی خواست برای حفظ آرامش منطقه به وظیفه خود عمل کند.
متن پیام
شهادت مرحوم آیتالله علی خامنهای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران و عالم برجسته دینی را به مردم و دولت و رهبری ایران عمیقاً تسلیت میگوییم. خود را در اندوه ایشان شریک میدانیم. از خداوند متعال میخواهیم که روح وی را به مرحمت و لطف خود شاد گرداند و به همه صبر و آرامش عنایت فرماید.
در این لحظات دشوار بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات و حل صلحآمیز مسائل تاکید میکنیم. در این راستا از جامعه بینالمللی میخواهیم که برای توقف جنگ و درگیری و بازگرداندن ثبات به منطقه، به وظیفه خود عمل کند.
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
۱/۳/۲۰۲۶
ب.ن