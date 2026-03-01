سنتکام: سه تن از نیروهایمان کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا، اعلام کرد که سه تن از نیروهایشان در حین انجام وظیفه کشته شده و پنج تن دیگر مجروح شدهاند.
یکشنبه ۱ مارس، فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب عملیات (خشم حماسی) سه تن از نیروهایشان در حین انجام وظیفه کشته شده و پنج تن دیگر به شدت مجروح شدهاند.
بر پایه بیانیه تعدادی از سربازان به علت اصابت ترکش دچار جراحت خفیف شدهاند و پس از معالجه به ماموریت خود ادامه میدهند.
صبح روز شنبه ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل به برخی نقاط ایران حمله هوایی کردند که در اثر آن شماری از مقامات آن کشور کشته شدند.
ایران در واکنش به آن حملات، اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف گرفت.
ب.ن