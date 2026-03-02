عصبانیت ترامپ از تأخیر نخستوزیر بریتانیا در استفاده از پایگاه دیِگو گارسیا
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز دوشنبه ۲ مارس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با روزنامه تلگراف، گفت که از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا عصبانی است، زیرا او با تأخیر به نیروهای آمریکایی اجازه داده است که در جنگ با ایران از پایگاه دیِگو گارسیا استفاده کنند.
ترامپ افزود که استارمر در ابتدا با استفاده از این پایگاه مخالفت کرد و این در تاریخ همپیمانی آنها بیسابقه بوده است.
او توضیح داد که معتقد است نخستوزیر بریتانیا در خصوص وجاهت قانونی حمله به ایران نگران بوده است، به همین دلیل در اجازه دادن به استفاده از پایگاه دیِگو گارسیا تأخیر کرده است.
صبح روز شنبه ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گستردهای علیه مناطق مختلف ایران از جمله تهران، پایتخت آن کشور آغاز کردند و در اثر آن رهبر و شماری از مقامات و فرماندهان بلندپایه آن کشور کشته شدند.
