فواد حسین: عراق مستقیماً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق اعلام کرد که این کشور مستقیماً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. او تأکید کرد که تداوم جنگ ثبات منطقه را بیشتر برهم می‌زند.

دوشنبه ۲ مارس، وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور در مکالمه تلفنی با هامیش فالکونر، وزیر دولت بریتانیا در امور خاورمیانه، گسترش جنگ و پیامدهای آن برای منطقه را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه در این مکالمه تلفنی شرایط میدانی و سیاسی منطقه ارزیابی شد و وزیر دولت بریتانیا موضع کشورش را در این خصوص بیان کرد و گفت که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهند برخی از نهادهای آنها را به کار گیرند.

دو طرف بر خطر تداوم حملات به کشورهای حوزه خلیج تأکید کردند.

فواد حسین گفت:«تداوم جنگ موجب بی‌ثباتی بیشتر و ایجاد ناآرامی در منطقه می‌شود و جنگ غیر از ویرانی و فاجعه انسانی هیچ نتیجه‌ای برای منطقه نخواهد داشت.»

وزیر خارجه عراق همچنین بر ضرورت تشدید تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس فوری تأکید کرد، به طوریکه آرامش به خاورمیانه و به خصوص عراق بازگردد.

ب.ن