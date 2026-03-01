وزارت پیشمرگ خبر یک شبکه تلویزیونی عراقی را تکذیب کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت پیشمرگ دولت اقلیم کوردستان، خبر منتشر شده در یک شبکه تلویزیونی عراقی را تکذیب کرد.

وزارت پیشمرگ دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که شبکه تلویزیونی (الأولى العراقية)، گزارشی منتشر کرده که در آن مدعی شده است نیروهای پیشمرگ مقر تیپ (۵۰) حشدالشعبی در استان نینوا را مورد حمله قرار داده‌‌اند.

وزارت پیشمرگ ضمن تکذیب شدید این خبر، اعلام کرد که نیروهای پیشمرگ در شرایط حساس فعلی در کنار سایر نیروهای عراق از امنیت عراق و اقلیم کوردستان حفاظت می‌کنند و به هیچ عنوان در چنین عملیاتی شرکت نکرده‌اند.

در بیانیه تاکید شده است که وزارت پیشمرگ، حق خود می‌داند علیه آن شبکه تلویزیونی به علت نشر اطلاعات نادرست و گمراه کننده، با هدف ایجاد فتنه و برهم زدن صلح اجتماعی و سیاسی بین جوامع عراق، شکایت کند.

ب.ن