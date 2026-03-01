اخبار

عراقچی: بمباران‌ها در پایتخت ما هیچ تأثیری بر توانایی‌ ما برای ادامهٔ جنگ ندارد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران
ایران تنش در منطقه

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید که بمباران‌ها در پایتخت کشورش هیچ تأثیری بر توانایی‌ آنها برای ادامهٔ جنگ ندارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۱ مارس، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره حملات هوایی به تهران، پیامی منتشر کرد و نوشت: «ما دو دهه فرصت داشته‌ایم تا شکست‌های ارتش ایالات متحده در شرق و غربِ نزدیک خود را بررسی کنیم و از آن درس‌هایی آموخته‌ایم.»

عراقچی افزود: «بمباران‌ها در پایتخت ما هیچ تأثیری بر توانایی‌ ما برای ادامهٔ جنگ ندارد. سیستم دفاع موزاییکی غیرمتمرکز به ما این امکان را می‌دهد که خود ما زمان و نحوهٔ پایان جنگ را تعیین کنیم.»

صبح روز شنبه ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل به نقاطی در ایران از جمله تهرانِ پایتخت، حمله هوایی کردند.

ایران در واکنش به این حملات، اسرائیل و پایگا‌ه‌های آمریکا در منطقه را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد.

ب.ن

 
Kurdistan24 ,