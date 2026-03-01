2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید که بمباران‌ها در پایتخت کشورش هیچ تأثیری بر توانایی‌ آنها برای ادامهٔ جنگ ندارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۱ مارس، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره حملات هوایی به تهران، پیامی منتشر کرد و نوشت: «ما دو دهه فرصت داشته‌ایم تا شکست‌های ارتش ایالات متحده در شرق و غربِ نزدیک خود را بررسی کنیم و از آن درس‌هایی آموخته‌ایم.»

عراقچی افزود: «بمباران‌ها در پایتخت ما هیچ تأثیری بر توانایی‌ ما برای ادامهٔ جنگ ندارد. سیستم دفاع موزاییکی غیرمتمرکز به ما این امکان را می‌دهد که خود ما زمان و نحوهٔ پایان جنگ را تعیین کنیم.»

صبح روز شنبه ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل به نقاطی در ایران از جمله تهرانِ پایتخت، حمله هوایی کردند.

ایران در واکنش به این حملات، اسرائیل و پایگا‌ه‌های آمریکا در منطقه را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد.

ب.ن